فيديو مرعب.. صواعق وبروق تضرب مكة

شهدت
مكة المكرمة، اليوم الخميس، هطول أمطار عاصفة مصحوبة بصواعق وبروق قوية، تسببت في جريان
السيول والأدوية.
وأظهر
مقطع فيديو وثقه مواطن من مكة بنفسه؛ البروق التي كانت تضيء السماء قُبيل المغرب، إلا
أن صاعقة رعدية قوية أفزعته من شدتها.
ووثق
مقطع فيديو ثانٍ، لحظة هبوب رياح عاصفة على أحد الطرق شمال شرقي مكة؛ حيث كانت مصحوبة
بزخات مطرية تسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
وكانت
“الأرصاد” السعودية، نبهت في وقتٍ سابق من اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات
مكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية.
ودعت
مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر
واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول
والأودية.