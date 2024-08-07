فيديو مرعب.. صاعقة رعدية تدمر منزل وسيارة في جازان بالسعودية





وثق مقطع فيديو متداول ، لحظة ضرب صاعقة رعدية لمنزل وتلحق به ضررا في جازان بالسعودية.

وأظهر الفيديو تعرض سطح بيت الدرج لسطح أحد المنازل في جازان لصاعقة رعدية تسببت في هدم جزء منه .

كما وثق مقطع فيديو اشتعال النار بمركبة على طريق سريع في جازان بسبب البرق .

وأظهر الفيديو النيران مشتعلة في مركبة على الطريق العام فيما تسير حولها المركبات الأخرى .

وعلق ناشر الفيديو ، قائلا : في جازان احتراق مركبة بسبب البرق .

يٌذكر أنه تشهد عدد من مناطق المملكة هذه الأيام هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في بعض المحافظات.