الخميس 28 سبتمبر 2023
توقيت مصر 15:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ياسمين عز تتوعد إعلامي شهير: "خاض في سمعتي وهخليه عبرة"

عامر حسين يحسم مصير إعادة مباراة الزمالك واستبعاد النادي من السوبر

واقعة نادرة لكنها حظت بإعجاب الجميع.. حكم سعودي يوقف المباراة لهذا السبب

فيديو مرعب.. صاعقة برق تضرب برج الساعة في السعودية

بعد وفاة 100 في حفل زفاف.. فاجعة جديدة في فرح بالعراق والضحايا 50

مقتل عامل صيدلية على يد زوجته وطليقته لسبب صادم

ماذا كتب قاتل زميلته في جامعة القاهرة قبل انتحاره؟

أحمد موسى: مصر ترعى الله في حقوق الإنسان بالسجون

حقيقة طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

تعاطف معه العالم.. الفتاة السورية تكشف سبب رفضها عرض زواج صديقها اليوتيوبر زاهر

فيديو مرعب.. صاعقة برق تضرب برج الساعة في السعودية

Capture
صاعقة برق
الخميس، 28-09-2023 02:18 م


نجح المصور السعودي محمد الهذلي في توثيق مقطع فيديو للحظة إصابة صاعقة برق مرعبة لقمة برج الساعة في مكة المكرمة، وأظهرت اللقطات منظرا طبيعيا خلابا ومهيبا لسماء العاصمة المقدسة مع صوت دوي الرعد.

 

تمكّن المصور السعودي محمد الهذلي، اليوم الأربعاء، من تصوير مقطع فيديو مدّته ثوان معدودة وثق من خلاله لحظة إصابة الصاعقة لبرج ساعة مكة أثناء هطول الأمطار فوق مكة المكرمة.

ولقي المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

يذكر أن العاصمة المقدسة شهدت مساء اليوم، رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار أعقبتها موجة أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة تزامن مع أصوات الرعد التي دوت بهدير عال، فيما أضاءت البروق سماء شرق العاصمة المقدسة .


إقرأ ايضا

65149d4f4236047fc51dccbb

بعد وفاة 100 في حفل زفاف.. فاجعة جديدة في فرح بالعراق والضحايا 50

IMG-20230927-WA0013

حفل زفاف بالعراق يتحول على فاجعة.. مصرع 100 وإصابة 150 وتفحم جثمان العروس (فيديو)

IMG-20230926-WA0020

دولة خليجية تعلن حاجتها لوزير أو وزيرة للشباب بهذه الشروط

أخبار متعلقة

IMG-20230925-WA0012

ولي العهد السعودي يكشف عن الرياضة التي يمارسها (فيديو)

IMG-20230925-WA0007

دفع الدية.. الكشف عن هوية الأمير السعودي الذي أنقذ حازم المطرفي قبل إعدامه بساعات

images

السعودية.. التشهير بـ"القرشي" أشهر مالك لمحلات العطور

650f2f3d4236042c0326f839

روسيا عن تصريحات "بن سلمان": لن نوافق على ظهور دولة نووية جديدة

IMG-20230913-WA0017

السعودية.. فتاة تسئ للنبي والسيدة خديجة وتحرك رسمي عاجل

IMG-20230906-WA0020

قرار صادم.. السعودية تقرر حبس ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن الدراسة 20 يومًا