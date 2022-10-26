فيديو مرعب.. ثعبان ضخم يبتلع امرأة إندونيسية

الأربعاء، 26-10-2022
12:40 م
في واقعة مرعبة، ابتلع ثعبان ضخم
امرأة إندونيسية في إحدى الغابات، ما دفع
السكان إلى مطاردته حتى قتله لاستخراج المرأة من بطنه.
وقالت الشرطة لشبكة سي إن إن الإندونيسية إن البحث بدأ بعد أن فشلت الضحية،
التي تم تحديدها باسم الجهراء، في العودة إلى منزلها بعد أن كانت تجمع المطاط في
الغابة بالقرب من منزل عائلتها في مقاطعة جامبي وفجأة هاجمها الثعبان.
قال رئيس شرطة بيتارا جامبي AKP Herafa لوسائل
الإعلام المحلية بحسب تايمز ناو نيوز إن زوج الضحية فتش المنطقة لكنه لم يجد سوى
صندلها، حجابها، سترتها وسكينها.
يُظهر الفيديو أنه بينما كان أحد المتطوعين يمسك رأس الثعبان بفرع، شرع
آخرون في ضربه على المنطقة المنتفخة في بطنه والتي اعتقدوا أن المرأة بداخلها.
وخلال جزء مزعج من الفيديو- نعتذر عن نشره لبشاعته- ظهر قرويون يقطعون بطن الثعبان ويكشفون عما
يعتقد المسئولون أنه جثة المرأة الإندونيسية المفقودة.