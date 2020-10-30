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فيديو مؤلم وصادم للحظة انهيار عقار في زلزال تركيا

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فيديو مؤلم وصادم للحظة انهيار عقار في زلزال تركيا
 
الجمعة، 30-10-2020 06:01 م الطيب حسين
نشر رواد موقع "تويتر" مقطع فيديو للحظة انهيار عقار في زلزال تركيا اليوم الجمعة.

ووصف معلقون الفيديو بـ"الصادم" و"المؤلم".



ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة ولاية إزمير غربي تركيا، خلف خسائر مادية كبيرة.


وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها، إن الزلزال مركزه بحر إيجة، وقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

في غضون ذلك، أعلن رئيس بلدية إزمير تلقى بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال.

وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.

 

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