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فيديو للبرلمانية الكويتية صفاء الهاشم يثير جدلاً واسعاً

البرلمانية الكويتية صفاء الهاشم
البرلمانية الكويتية صفاء الهاشم
 
الإثنين، 12-10-2020 08:30 م المصريون
انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي اليوم فيديو للبرلمانية الكويتية صفاء الهاشم عضو مجلس الأمة وهي تقول: "أنا المرأة الوحيدة في مجلس ذكوري بالإجماع، ولكنني بكل فخر أمتلك شهامة ونبل وفروسية فرسان".
وأثار هذا المقطع أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي فالبعض أعتبره بمثابة إهانة كبرى لجميع أعضاء مجلس الأمة والبعض الأخر أعتبرها تبرز دميقراطية المرأة في الكويت.
كما أنتقد البعض ما قالته البرلمانية الكويتية صفاء الهاشم مبررين انها يجب ان تنتقي كلماتها بعناية كونها في محل المسئولية.
 

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