فيديو لـ 8ذئاب بشرية أثناء اعتدائهم على فتاة فاقدة للوعي

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يواجه ثمانية شباب بولاية رود آيلاند الأمريكية، اتهامات بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا أثناء فقدانها الوعي خلال حضورها حفلة في نهاية العام الماضي.وأخبرت الفتاة المحققين في بروفيدانس، أنها كانت متواجدة في شقة في 20 ديسمبر عندما استيقظت لتجد نفسها تشعر بآلام في المهبل وجروح في فخذيها، وفقًا لسجلات الشرطة والمحكمة، بحسب صحيفة "بوسطن جلوب".وأشارت في أقوالها أنها تتذكر أنها كانت عارية في الحمام، مع ما يقرب من 15 رجلاً كانوا يضحكون عليها أثناء التقاطهم للصور قبل أن تتذكر أنها دخلت غرفة النوم. وذكرت أنها فقدت الوعي أثناء الاعتداء المزعوم.وذهبت الفتاة إلى الشرطة في وقت لاحق من ذلك اليوم، لكنها تمكنت فقط من تقديم الأسماء الأولى لبعض المتهمين، بما في ذلك اثنان من الذين أحضروها إلى الحفلة، مما أعاق التحقيق، بحسب الصحيفة.لكن نشر مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" في يونيو يظهر الفتاة عارية وفاقدة الوعي على سرير بينما يهاجمها الرجال ويراقبونها، ونبهت والدة الفتاة المحققين إلى ذلك بعد أن شاركت المقطع معهم.وقال الرائد في شرطة بروفيدانس ديفيد لاباتين للصحيفة: "كان الفيديو أكثر من كافٍ لمشاهدة الجريمة والتعرف على الجناة. إنه لأمر مقزز أن أراها. كانت صعبة على المحققين. قاموا بعمل جيد حقًا".وأضاف لصحيفة "نيويورك بوست": "من الواضح أن هذا دفع قضيتنا إلى الأمام. وتمكنا من التعرف على العديد من المشتبه بهم من الفيديو وبعد ذلك بوقت قصير، تم إلقاء القبض".وحصل المحققون على أوامر اعتقال لثمانية متنهمين يزُعم أنهم كانوا في الغرفة مع الفتاة، وألقت الشرطة القبض على سبعة مشتبه بهم أواخر الأسبوع الماضي.قال لاباتين إن أحد المشتبه بهم، كارلوس فاسكيز (19 عامًا)، لا يزال مطلوبًا حتى وقت مبكر من يوم الأربعاء بتهمة الاعتداء بقصد ارتكاب اعتداء جنسي من الدرجة الأولى على شخص كان عاجزًا عقليًا والتآمر.وأحد الذين تم اعتقالهم ريتشارد تاريل تشيستر (20 عامًا) اتهم بالاعتداء الجنسي من الدرجة الأولى على شخص كان عاجزًا عقليًا والتآمر.وشوهد تشيستر - الذي قيل إنه طلب من الفتاة مغادرة الشقة عندما استيقظت - وهو يغتصب الفتاة في الفيديو، وفقًا لشهادة خطية لدعم مذكرة تفتيش استشهدت بها صحيفة "بوسطن جلوب".ووجهت إلى المتهمين السبعة الآخرين تهمة الاعتداء بقصد ارتكاب اعتداء جنسي من الدرجة الأولى على شخص عاجز عقليًا، والتآمر، وهم: لويس كابريرا ( 19 عامًا)، وخوسيه فارجاس (19 عامًا)، وإرفينج كيث كولون ( 25 عامًا)، ومالكوم بابتيستا (19 عامًا)، ولويس إن. لونا (19 عامًا)، وكارلوس شيكون (20 عامًا).وقالت لاباتين إن الفتاة الضحية تعافت من الهجوم. وأضافت: "إنها في مكان آمن وهي تعمل بشكل جيد".