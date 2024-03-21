فيديو صدم الجميع.. وزراء وضباط بجيش الاحتلال في ضيافة بدوي من النقب

الخميس، 21-03-2024
12:56 م
انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس
وضباط في جيش الاحتلال
يتناولون الإفطار على مائدة بدوي من النقب 4 من عائلته أخذوا أسرى في 7 أكتوبر.
وحسب المعلومات فإن غانتس
وعضو الكنيست إيلون شوستر وضباطا من بينهم المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، تناولوا الإفطار لدى المدعو علي الزيادنة، الذي لا يزال 2 من عائلته أسرى لدى "حماس" في قطاع غزة، فيما تم إطلاق الاثنين الآخرين في صفقة تبادل الأسرى في نوفمبر الماضي.
وظهروا جميعا في الفيديو وهم يتناولون الطعام فيما يقوم الزيدانة بسكب الحساء لغانتس
وشوستر.
وقد انتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد انتقد عدد كبير هذه الخطوة.
وكتب أحدهم: "... هؤلاء متضامنون وأبناءهم مشاركون في قتل وتهجير الفلسطينيين حتى هذه اللحظة".
وقال آخر: صدق او لا تصدق! وزير الحرب في جيش الاحتلال
" غانتس
"وعضو الكنيست الاسرائيلي "شوستر " وآخرين وهم في ضيافة إحدى عوائل بدو النقب
(الأعراب) على وجبة الإفطار في شهر #رمضان ،هؤلاء متضامنين وابنائهم مشاركين في قتل وتهجير الفلسطينيين حتى هذه اللحظة !
وعلقت إحداهن على الفيديو قائلة: "مستوى تفكير سخيف.. وزير الحرب في جيش الاحتلال
يستخدم هذا الاسلوب ليستفز المقاومة وأهل غزة والعرب ..الاطفال استحوا يعملوها اذا وزير الحرب هيك تفكيره فما حال الباقين".