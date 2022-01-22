فيديو صادم يثير غضب عارم في السعودية

السبت، 22-01-2022
02:18 م
أحدث مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في
السعودية
، غضبًا عارمًا بين المغردين، حيث يوثق لخظة "اعتداء" شخص على أحد
المساجد، قيل إنه في مدينة القصيم.
وتداول رواد وصفحات إخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع
فيديو، يظهر شخص وهو يقطع الكهرباء
عن خطيب أحد المساجد خلال صلاة الجمعة، حيث يقوم
الشخص بتصوير نفسه وهو يشد مفتاح الكهرباء الخارجي للمسجد اثناء قراءة الإمام في صلاة
الجمعة، وهو يقول عن الإمام: "اللهم قوى إيمانه"، فيما ينقطع صوت الإمام
من مكبرات الصوت الخارجية.