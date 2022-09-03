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فيديو صادم لضابط كويتي يثير الغضب بما فعله مع امرأة داخل مركز تجاري

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الضابط
Native
Teads
السبت، 03-09-2022 10:18 ص


نشر الكاتب الكويتي في صحيفة القبس تيسير الرشيدان مقطع فيديو أظهر استغلال ضابط رتبته العسكرية واستخدام القوة ضد متسوقين بأحد المراكز التجارية.
وأظهر الفيديو رجل الأمن، وقد تعمد مخالفة الدور ودفع امرأة ورجلا وأرغمهما على التراجع ليحل مكانهما لدفع فاتورة البضائع التي اشتراها .
وعلق الكاتب على المقطع قائلا، ضابط بنجمة واحدة يتعدى على المتسوقين بسوق رامز ويرهبهم في دولة العدل والأمـان.

وفي وقت لاحق أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً قالت فيه تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري ( القوات الخاصة ) يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص بأحد مراكز التسوق.
وتابعت، اتضح أنه من منتسبي الوزارة ، وجاري إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

 

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