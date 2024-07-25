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فيديو صادم.. لحظة سقوط طائرة أثناء إقلاعها وانقسامها نصفين ومصرع من فيها

الخميس، 25-07-2024 12:45 م

وثق مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، لحظة سقوط طائرة نيبالية بمطار العاصمة كاتماندو، أثناء إقلاعها.
وأظهر الفيديو محاولة الطائرة الإقلاع من على المدرج المخصص لها في العاصمة النيبالية كاتماندو، ولكنها انحرفت عن مسارها، واشتعلت النيران بها.
وسقطت الطائرة بشكل مفاجئ، أثناء الإقلاع، مما تسبب في انفجار محركاتها واشتعال النيران، وتصاعد الدخان بكثافة في السماء، وانقسامها إلى نصفين بسبب قوة السقوط.
الجدير بالذكر أن وسائل إعلام محلية رسمية، أفادت اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة "انقسمت إلى نصفين" على متنها 19 شخصا عند الإقلاع في النيبال.
وقال الناطق باسم الشرطة النيبالية، إنه عثر على 18 جثة، من 19 شخصاً، ليكون الطيار الناجي الوحيد.

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