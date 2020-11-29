فيديو صادم لحادث مروع وقع في دولة خليجية

الأحد، 29-11-2020
06:29 م
الطيب حسين
شهد سباق البحرين
ببطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات في اللفة الأولى اليوم الأحد، واقعة مؤسفة تسببت في توقف المنافسة.
جاء هذا عندما انقسمت سيارة الفرنسي رومان جروجان إلى نصفين واندلعت فيها النيران بعد اصطدامها بالحواجز.
وقال متحدث باسم "فورمولا 1" إن الحادث عادل ضغط الجاذبية الأرضية 53 مرة.
وأظهرت الإعادة أن غروجان قفز فوق الحواجز ليهرب من حطام السيارة والنيران وكان يعرج أثناء اصطحابه لسيارة الإسعاف.
ووقع الحادث أثناء محاولة السائق الفرنسي التقدم على دانييل كفيات لكنه اصطدم بسيارة سائق ألفا تاوري.