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فيديو صادم.. لاعب ينجو من الموت بأعجوبة في الدوري السعودي

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فيديو صادم.. لاعب ينجو من الموت بأعجوبة في الدوري السعودي
 
السبت، 20-03-2021 06:03 م الطيب حسين



شهدت مباراة الرائد والاتحاد في الدوري السعودي، سقوط عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد، وذلك بعد أن تعرض لحالة إغماء.

وكشف مساعد المحمود، مراسل القنوات الرياضية السعودية، آخر تطورات الحالة الصحية للاعب

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.



وكان العبود غادر المباراة اضطراريًّا بسبب تعرضه لحالة الإغماء، كما حرص أنمار الحائلي رئيس الاتحاد على الاطمئنان على اللاعب قبل أن يُغادر أرض الملعب.

وقال المحمود: إن اللاعب استفاق من حالة الإغماء التي تعرض لها، وذهب لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات عليه في مستشفى الملك فهد ببريدة بالقرب من الملعب.


وقبل إصابة عبدالرحمن العبود، كان الشوط الأول من مباراة الاتحاد والرائد، انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تقدم البرازيلي رومارينيو للعميد، ثم تعادل المغربي كريم البركاوي لفريق الرائد بالدقيقة الـ69 من عمر المباراة.

وطرد الحكم اللاعب المغربي محمد فوزير من صفوف الرائد بالدقيقة الـ85، لتشهد المباراة حالتي طرد.

وبعد التعادل، أصبح رصيد العميد 42 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما أصبح رصيد نادي الرائد 29 نقطة في المركز الحادي عشر.
 

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