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فيديو صادم.. فتاة تقتل أخرى في أحد شوارع السعودية

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ارشيفية
الإثنين، 17-07-2023 10:30 ص

 


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية فيديو لفتاة تقوم بالاعتداء الوحشي على فتاة أخرى في أحد الشوارع العامة، ما أدى إلى وفاة الفتاة المعتدى عليها.

وأثار الفيديو موجة غضب وصدمة كبيرة بين المغردين الذين طالبوا قوات الأمن بالقبض على المتهمة وإحالتها إلى المحاكمة.

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية السعودية عبر "الأمن العام" بيانا، قالت فيه:

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيمة من الجنسية الكينية ، اعتدت على أخرى من الجنسية ذاتها ، ما أدى لوفاتها إثر خلاف بينهما وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.
شاهد الفيديو هنا

 

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