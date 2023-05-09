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فيديو صادم.. طالبة تضرب معلمها بعدما صادر هاتفها داخل الفصل

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الواقعة
الثلاثاء، 09-05-2023 12:46 م


أظهر مقطع فيديو، طالبة أمريكية ترش الفلفل على معلمها بعدما صادر هاتفها المحمول داخل الفصل بمدرسة تينيسي الثانوية.

الرش بالفلفل

ورصد الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الطالبة تتبع معلمها أثناء فراره من الفصل بعدما رشته بالفلفل على وجهه للمرة الأولى، وهي تردد؛ قائلة:"أعطني هاتفي".

السقوط على ركبتيه

وأبان الفيديو، المعلم يسقط على ركبتيه خارج الفصل ويصرخ بعد أن هاجمته الطالبة بالفلفل، بينما ضحك الطلاب ومزحوا.

الرسائل النصية

ويشار إلى أن المدرس أخذ هاتف الطالبة لأنها كانت "تراسل الرسائل النصية وتبحث في جوجل عن إجابات عن عملها المدرسي".

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