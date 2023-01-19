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فيديو صادم.. تهريب مخدرات داخل مصاحف بالسعودية

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مصاحف
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الخميس، 19-01-2023 09:24 ص

 

نشر الإعلامي السعودي فيصل العبدالكريم مقطع فيديو من داخل معرض اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ، استعرض من خلاله طريقة تهريب المخدرات إلى المملكة.

 

وكان من بين وسائل التهريب وأكثرها صدمة هو تهريب الشبو داخل القرآن الكريم، كما تضمنت الوسائل التهريب داخل الزبيب والطماطم والبطاطس والعدس والفصفص وأي وسيلة ممكنة لاستهداف الشباب إلى درجة الإكسسوارات النسائية.

وعلق "العبدالكريم" على الفيديو : حتى القران الكريم لم يسلم من مهربي الشبو والحبوب وكل أنواع المخدرات التي يستهدف بها الاعداء أبناء وبنات الوطن" مضيفا: ومن حاول تهريب المخدر داخل القران لن يتوانى عن الترويج لطفل.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

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