فيديو.. شاب يتغلب على شرطية أمريكية ويستولي على سلاحها ويقتلها في الحال





وثق مقطع فيديو متداول، لحظة قيام شاب أمريكي "من أصول أفريقية" بإطلاق النار على شرطية أمريكية خلال محاولة اعتقاله في ولاية كاليفورنيا.

وأظهر الفيديو محاولة الشرطية اعتقال الشاب، ولكنه لكمها مرارًا وتكرارًا في أماكن متفرقة من جسدها، ثم تنازع الاثنان للحصول على المسدس.

وتمكن الشاب من التغلب على الشرطية واستحوذ على سلاحها الخاص، وأطلق عليها النار مباشرة من مسدسها في وسط الشارع، مما تسبب في إصابتها.

وبعد ثوان معدودة وصلت قوات الشرطة، وتمت محاصرة الشاب بثلاثة مركبات شرطة، وتم إطلاق النار على الشاب في الحال.