فيديو رقص مخل لقيادي شيعي في الحشد الشعبي مع فتاة شقراء يثير غضب الإيرانيين

تداولت حسابات إيرانية عبر موقع "تويتر"، مقطع مسرب لقائد اللواء 116 في ⁧‫" الحشد الشعبی‬⁩" العراقي أثناء رقصه مع فتاة شقراء.

وأوضح الفيديو، وصلة رقص مثيرة للقائد العسكري العراقي مع فتاة شقراء، حيث ظهر يؤدي نفس الحركات الغريبة التي تقوم بها الفتاة.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين نشطاء إيرانيين بسبب دفع الأموال الإيرانية لهم لإنفاقها على الفتيات والرقص، حيث قال مغرد إيراني:"نقدم لهم الأموال الإيرانية و نحن حزينون وهم سعداء".

ورأى مغرد آخر: هؤلاء هم الأشخاص غير الأمناء الذين يأخذون المال ويضطهدون شبابنا.









