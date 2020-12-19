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فيديو " المرأة العارية " يثير ضجة علي شرطة شيكاغو

شرطة شيكاغو
شرطة شيكاغو
 
السبت، 19-12-2020 12:59 م متابعات- أمينة عبد العال
تشهد مدينة شيكاغو حالة من القلق و التوتر بعد نشر مقطع فيديو تظهر فيه الشرطة وهي تكبل يدي امرأة أفريقية عارية بعد مداهمة منزلها في قضية تحديد هوية .
وكانت الشرطة هاجمت منزل السيدة في 21 فبراير 2019 لكن مقطع الفيديو لم ينشر إلا مؤخرا ، حسبما نشرت " سي بي إس شيكاغو " .
ويظهر مقطع الفيديو رجال من الشركة وهم يكسرون بقوة باب منزل " أنجانيت يونج " البالغة من العمر 50 عام ، و تكبيل يديها وهي تقف عارية في غرفة المعيشة ،  و كانت تصرخ ما الذي يجري .. عن ماذا تبحثون .. أنتم في المنزل الخاطئ .. يا إلهي هذا لا يمكن أن يكون صحيحا وكيف يكون هذا قانوني " .
وقالت السيدة للإعلام أنها كانت عائدة من عملها لتوها وتخلع ملابسها في غرفة نومها عندما اقتحمت الشرطة المكان ولم يكن لدي وقت لارتداء الملابس .
جدير بالذكر أن الشرطة غادرت المكان بعد أن تأكدت أنها في المكان الخطأ و أعتذر ضابط شرطة للسيدة ، و أعلنت رئيسة بلدية شيكاغو ، لوري لايتفوت ، أنها شعرت بالاشمئزاز  بعد مشاهدة الفيديو .
 

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