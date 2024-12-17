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فيديو.. اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي بالجيش الروسي في موسكو

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الثلاثاء، 17-12-2024 12:52 م

 

أظهر مقطع فيديو اغتيال الفريق إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي بتفجير وقع في العاصمة موسكو صباح اليوم الثلاثاء.

 

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها إنه تم تفجير عبوة ناسفة مزروعة في دراجة كهربائية كانت موجودة عند مدخل مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت في موسكو صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل كيريلوف ومساعده.

 

وأشار البيان إلى أنه تجري إجراءات تحقيق وبحث عملياتي بهدف تحديد كافة ملابسات الجريمة، مضيفا أنه تم فتح قضية جنائية في مقتل العسكريين.

 

وتحدثت تقارير عن أن العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى حوالي الساعة السادسة صباحا.

وذكر مصدر أمني لـRT أن قوة الانفجار تراوحت، حسب البيانات الأولية، بين 100 إلى 300 غرام من مادة تي إن تي.

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