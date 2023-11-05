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"فوربس" تكشف عن خطة إسرائيلية جديدة لضرب الأنفاق

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أرشيفية
الأحد، 05-11-2023 01:05 ص

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن خطة إسرائيلية محتملة تقوم على إرسال تل أبيب طائرات من دون طيار "درونز" إلى داخل أنفاق حماس، وذلك بهدف عدم المخاطرة بقواتها.

 

وأضافت "فوربس" أيضا أن بعض شركات التكنولوجيا تطرح استخدام أجهزة استشعار مضادة للتصادم وشفرات مروحة محاطة بأقفاص واقية والاعتماد على برامج ذكية معروفة باسم التعريب المتزامن ورسم الخرائط أو SLAM، الذي يشبه إلى حد كبير ما يفعله البشر بشكل غريزي أي إنشاء صورة ذهنية للمكان بهدف العثور على الطريق بسهولة دون الحاجة إلى خريطة.

 

ولفتت المجلة إلى إنه إذا اضطُرت القوات الإسرائيلية للنزول إلى عمق غزة، فإن المسيرات ستتقدم الجيش ومعداته القتالية.

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