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فنانة كويتية تدفن نفسها 20 دقيقة.. والسبب صادم

شمس الكويتية
شمس الكويتية
 
الجمعة، 23-04-2021 02:25 م المصريون
كشفت الفنانة شمس الكويتية، أنها دفنت نفسها لمدة 20 دقيقة.

جاء هذا خلال حوارها مع المذيعة بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المعروض على شاشة "المحور".

وأوضحت أنها دفنت نفسها لتجرب فكرة الموت، وكيف سيكون الإنسان لوحده في هذا الموقف.


وتابعت "كنت بجرب فكرة الموت، وفكرة إني أكون لوحدي، وأعيش حالة الخوف".

وأضافت قائلة: "ظللت تحت رمال البحر لمدة 20 دقيقة، وكان وجهي في البداية ظاهرا، ولكن قررت دفن وجهي.. وشعرت بأمان وسلام وشعرت أن كل الدنيا خدع وكذب.. وحسيت إني سأكون بين يدي الله ورحمته أوسع من خطأي".
 

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