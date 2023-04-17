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فلكي كويتي: لا يمكن رؤية الهلال يوم الخميس.. العيد السبت

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الفلكي الكويتي
Native
Teads
الإثنين، 17-04-2023 11:29 ص

استبعد الفلكي الكويتي عادل السعدون، رؤية الهلال يوم الخميس القادم في كل الدول العربية.

وقال في لقاء له، إن القمر سيقترن مع الشمس في 20 / 4 الموافق يوم الخميس 29 رمضان ويقترن الصبح الساعة 7 وعندما يغيب يكون عمره 11 ساعة وبالتالي لا يمكن رؤية الهلال.

وبين أنه لابد من 15 ساعة ونصف على العين المجردة، والتلسكوب 13 ساعة ونصف وهذا الشرط الأهم، وهذا لن يتحقق بالتالي استحالة رؤية الهلال في منطقة الجزيرة العربية، وكل الدول العربية.

وأشار إلى وجود احتمال لرؤية الهلال في داكار بالسنغال عبر التلسكوب وبصعوبة، لكن كل الدول العربية لن تراه لا بالتلسكوب ولا العين المجردة، كما أن يوم الخميس سيشهد خسوف للشمس.
 

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