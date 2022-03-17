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فعلا معها الفاحشة وقتلاها.. بيان من الداخلية السعودية بشأن تنفيذ القصاص

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الخميس، 17-03-2022 12:56 م
أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بجانيين في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة وفيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / نوالي حسن إحسان و / أقوس أحمد أندوسي - أندونيسيا الجنسية - على قتل امرأة - مجهولة الهوية - وذلك بضربها وخنقها وتقييدها وسلبها ، وفعل الجاني / أقوس أحمد ، الفاحشة بها بعد تقييدها مما أدى إلى وفاتها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحُكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيين / نوالي حسن إحسان و / أقوس أحمد أندوسي، اليوم الخميس 14 /8/ 1443هـ, بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم ويهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
 

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