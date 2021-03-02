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" فضيحة نسائية " وراء استقالة نائب رئيس هذه الدولة

نائب رئيس زيمبابوي
نائب رئيس زيمبابوي
 
الثلاثاء، 02-03-2021 07:15 م متابعات- أمينة عبد العال
قدم كيمبو موهادي ، نائب رئيس زيمبابوي ، استقالةه بعد تقارير تحدثت عن علاقاته مع عدة نساء متزوجات وعزباوات .
و بالرغم من أن موهادي البالغ من العمر 71 عام ، متمسك برفضه لهذه الاتهامات والمزاعم المتعلقة بعلاقات النسائية إلا أنه قدم استقالةه أمس الاثنين ، قائلا في استقالةه : " إنه ضحية لتضليل المعلومات وفبركة الصوت والتشويه السياسي المتعمد".
جدير بالذكر أنه تم تداول تسجيلات مسربة لمحادثات هاتفية ظهر فيها رجل يبدو صوته مثل صوت موهادي يتحدث مع العديد من النساء ويرتب لمواعيد غرامية .
 

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