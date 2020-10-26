فضيحة في مطار الدوحة و استراليا تتدخل

الإثنين، 26-10-2020
01:46 م
متابعات- أمينة عبد العال
وجهت أستراليا انتقادات للقائمين علي مطار الدوحة
بعد واقعة الكشف المهين
علي النساء بالمطار واصفة إياه بأنه اعتداء و أمر مزعج .
و أشارت وزيرة الخارجية الاسترالية ، ماريس باين ، إلي أن النساء أتصلن
بالحكومة وهن بالمطار و تواصلت السلطات الاسترالية بالسفير القطر
ي في انتظار تقرير
يبين حقيقة ما حدث .
و قالت أحد شهود العيان وتدعي ، كيم ميلز ، عن تفاصيل الرحلة التي خاضتها عبر طائرة تابعة
للخطوط القطر
ية بين الدوحة
و مدينة سيدني ، أن المسئولين بشركة الطيران قاموا
بإخراج 9 نساء من الطائرات وفحصوهن بطريقة مهينة داخل سيارة إسعاف لافتة إلي أنها كانت ضمن السيدات لكن لم
يتم فحصها بسبب تجاوزها الـ 60 عام .
جدير بالذكر أن السلطات القطر
ية عثرت علي طفل مولود في حمامات مطار حمد
الدولي لذلك قررت تفتيش السيدات لفحصهن و معرفة من منهم والدة المولود .