فضيحة في القصر الرئاسي.. حبس نائبة بسبب انحراف أخلاقي

الأحد، 06-12-2020
09:18 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت محكمة إيران
ية
حكما بالسجن
لمدة عامين لنائبة سابقة لرئيس النظام حسن روحاني
بتهمة نقل معلومات
سرية لجهات أجنبية و التحريض علي الفساد و الانحراف الأخلاقي .
و أكدت النائبة ،
شهندخت مولاوردي، أنها ستستأنف الحكم لافتة إلي أن لديها مهلة 20 يوم للطعن به ،
حسبما نشرت " صدي " .
وكانت مولاوردي تشغل
منصب نائبة الرئيس روحاني
لشئون المرأة لـ 4 سنوات ثم تولت مهمة المساعد الخاص لروحاني
لشئون الحقوق المدنية حتى 2018 قبل أن
تتقاعد .
جدير بالذكر أنه قد
سبق وتم الحكم عليها بتهمة الدعاية ضد النظام في إيران
.