السبت، 10-10-2020
12:53 ص
المصريون ـ متابعات
كشفت صحيفة إسرائيل
ية، الجمعة، عن جريمة تزوير داخل منظمة "نجمة داوود
الحمراء"، على إثر عمليات بيع تحاليل طبية
لفيروس كورونا
على أنها "سلبية".
جاء ذلك بحسب صحيفة "معاريف" العبرية (خاصة)، التي أكدت اعتقال الشرطة
الإسرائيل
ية، الأربعاء الماضي، مسؤولاً بمنظمة "نجمة داوود
الحمراء" (طبية غير حكومية).
وذكرت الصحيفة أن اعتقال آفي هوفاف، جاء "بتهمة بيع تحاليل مزورة بنتيجة سلبية لفيروس كورونا
مقابل عشرات آلاف الشواقل (الدولار الأمريكي يبلغ 3.40 شيقل إسرائيل
ي)".
ولفتت إلى أنه جرى اعتقاله و5 متطوعين آخرين يعملون في المؤسسة الإسرائيل
ية (الإسعاف) التابعة لمنظمة الصليب/الهلال الأحمر الدولية.
وأشارت إلى أنّ هوفاف يعمل في منصب نائب قائد منطقة القدس بالمنظمة الإسرائيل
ية، وجرى تمديد اعتقاله و3 آخرين حتى الاثنين المقبل على ذمة التحقيق، فيما أفرجت عن الآخرين.
وأوضحت أن بيع التحاليل المزورة جاء بهدف تمكين أشخاص من دخول البلاد أو التنقل بحرية، دون الخضوع إلى الحجر صحي المفروض في البلاد.
ولم تذكر الصحيفة عدد التحاليل التي باعها هوفاف.
وتزايدت وتيرة الإصابات والوفيات في إسرائيل
جراء الإصابة بكورونا
خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وصادقت الحكومة الإسرائيل
ية، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، على فرض إغلاق شامل في ظل تفاقم الحالة الوبائية، يستمر حتى 14 من الشهر الجاري.
وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا
منذ بدء الجائحة 287 ألفًا و858 حالة إثر تسجيل 3153 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما توفي 12 شخصًا خلال الفترة ذاتها ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1886. -