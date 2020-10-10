السبت 10 أكتوبر 2020
توقيت مصر 03:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فضيحة طبية.. تزوير تحاليل كورونا داخل "نجمة داوود" بإسرائيل

«الصحة العالمية»: لقاحات كورونا المتاحة لن تكفي الجميع

اللجنة الأوليمبية: مرتضى منصور تجاوز كل الخطوط الحمراء

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

"تاج الدين": مصر لا تزال في الموجة الأولى من فيروس كورونا

شاهد.. هذا ما قالته زينب عن زوجها "اليوتيوبر" أحمد حسن

لجنة لعزل "ترامب".. ماذا يحدث في أمريكا

موقف مؤثر لجوروج وسوف والنيران تلتهم قريته

الصحة العالمية تعلن النبأ الذي يخشى الجميع سماعه

توقعات بإنفجار اجتماعي في لبنان

فضيحة طبية.. تزوير تحاليل كورونا داخل "نجمة داوود" بإسرائيل

إسرائيل
إسرائيل
 
السبت، 10-10-2020 12:53 ص المصريون ـ متابعات
كشفت صحيفة إسرائيلية، الجمعة، عن جريمة تزوير داخل منظمة "نجمة داوود الحمراء"، على إثر عمليات بيع تحاليل طبية لفيروس كورونا على أنها "سلبية".
جاء ذلك بحسب صحيفة "معاريف" العبرية (خاصة)، التي أكدت اعتقال الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، مسؤولاً بمنظمة "نجمة داوود الحمراء" (طبية غير حكومية).
وذكرت الصحيفة أن اعتقال آفي هوفاف، جاء "بتهمة بيع تحاليل مزورة بنتيجة سلبية لفيروس كورونا مقابل عشرات آلاف الشواقل (الدولار الأمريكي يبلغ 3.40 شيقل إسرائيلي)".
ولفتت إلى أنه جرى اعتقاله و5 متطوعين آخرين يعملون في المؤسسة الإسرائيلية (الإسعاف) التابعة لمنظمة الصليب/الهلال الأحمر الدولية.
وأشارت إلى أنّ هوفاف يعمل في منصب نائب قائد منطقة القدس بالمنظمة الإسرائيلية، وجرى تمديد اعتقاله و3 آخرين حتى الاثنين المقبل على ذمة التحقيق، فيما أفرجت عن الآخرين.
وأوضحت أن بيع التحاليل المزورة جاء بهدف تمكين أشخاص من دخول البلاد أو التنقل بحرية، دون الخضوع إلى الحجر صحي المفروض في البلاد.
ولم تذكر الصحيفة عدد التحاليل التي باعها هوفاف.
وتزايدت وتيرة الإصابات والوفيات في إسرائيل جراء الإصابة بكورونا خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، على فرض إغلاق شامل في ظل تفاقم الحالة الوبائية، يستمر حتى 14 من الشهر الجاري.
وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة 287 ألفًا و858 حالة إثر تسجيل 3153 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما توفي 12 شخصًا خلال الفترة ذاتها ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1886.‎ -
 

إقرأ ايضا

كورونا

«الصحة العالمية»: لقاحات كورونا المتاحة لن تكفي الجميع

image

لجنة لعزل "ترامب".. ماذا يحدث في أمريكا

cvddsewewa70a6c4e___cvddsewewa70a6c4e_image_16x9_1200x676

الصحة العالمية تعلن النبأ الذي يخشى الجميع سماعه

أخبار متعلقة

كورونا - إسرائيل

إصابة 4 وزراء في الحكومة الإسرائيلية بـ«كورونا»

ارشيفية

رقم صادم لأعداد العاطلين في إسرائيل

كورونا في إسرائيل

المعارضة الإسرائيلية ترفض قرار الحكومة فرض الإغلاق الشامل

" العدد كامل".. مستشفيات إسرائيلية تعلن امتلاء أقسام كورونا

" العدد كامل".. مستشفيات إسرائيلية تعلن امتلاء أقسام كورونا

مظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو رغم قيود كورونا

إسرائيل

كورونا.. إسرائيل تفرض إغلاقا كاملا لمدة 3 أسابيع