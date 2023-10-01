الأحد 01 أكتوبر 2023
توقيت مصر 22:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تزامنًا مع مؤتمر الحكومة.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

السعودية.. حبس طبيب تحرش بممرضة في مكان حساس

شاهد.. مي العيدان تهاجم انغام بعد كشف الأخيرة عن ابن لها من أب كويتي

فضيحة بالفيديو.. مسؤول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي بحضور الوزراء

المراهنة بالعملات المشفرة في البحرين: نصائح لضمان الربح

سقوط فستان هيفاء وهبى على المسرح.. وتغطي صدرها بيديها(فيديو)

يوسف منصور يفجر مفاجأة لأول مرة عن سوزان تميم

فضيحة داخل السجن.. أسير فلسطيني يمارس الجنس مع 5 مجندات إسرائيليات

شاهد.. مطعم في الكويت لتقديم لحم الخنزير والخمور لزبائنه

أول ظهور لعروسي العراق بعد مصرع 100 شخص في فرحهما.. ماذا قالا؟

فضيحة داخل السجن.. أسير فلسطيني يمارس الجنس مع 5 مجندات إسرائيليات

download
مجندة اسرائيلية
الأحد، 01-10-2023 11:24 ص

 

 

كشف تحقيق أمني داخل إسرائيل، إقامة 5 مجندات يعملن كحارسات في أحد السجون، علاقة حميمية مع أسير فلسطيني داخل محبسه، يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن معلومات استخباراتية تلقاها جهاز الأمن الإسرائيلي، تفيد بأن جندية في الخدمة الإلزامية تعمل كحارسة للسجن، أقامت علاقة حميمية مع سجين فلسطيني خلال العام الماضي.

وقالت إن الفلسطيني حكم عليه عليه بالسجن مدى الحياة، بزعم تورطه في هجوم في وسط إسرائيل قُتل فيه إسرائيليون.

وادعى محامي إحدى المجندات أن العلاقة أُجبرت عليها ولم تكن بالتراضي - لكن ضابط شرطة كبير ادعى من ناحية أخرى أن هناك أدلة "تضعف إلى حد كبير" روايتها.

وكشف جهاز الأمن الإسرائيلي أن السجين الفلسطيني يحتفظ بهاتف محمول في زنزانته، يستخدمه لمراسلة حارسات السجن وحتى استقبال وتبادل الصور معهن.

وأشار يديعوت أحورونوت، إلى أن حارسة السجن التي تم التحقيق معها تقترب من نهاية خدمتها العسكرية. وتستعد الشرطة لاستدعاء حارسات السجن الأربع الأخريات للاستجواب، والمشتبه في تواصلهن مع نفس السجينة.

وتأتي تلك الواقعة، بعد التسريبات التي تناولتها وسائل إعلام إسرائيلية، العام الماضي، عن تعرض حارسات للاعتداء الجنسي، أثناء خدمتهن في مصلحة السجون.

إقرأ ايضا

IMG-20231001-WA0003

السعودية.. حبس طبيب تحرش بممرضة في مكان حساس

download (1)

شاهد.. مطعم في الكويت لتقديم لحم الخنزير والخمور لزبائنه

5787b5e3-c8da-459d-8ba6-749258f4b042

الكارثة المناخية: التحدي الذي يجب مواجهته قبل فوات الأوان