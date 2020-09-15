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فضيحة جديدة لـ بومبيو.. زوجته استخدمت الموظفين لأغراض خاصة

فضيحة جديدة لـ بومبيو.. زوجته استخدمت الموظفين لأغراض خاصة

ترامب و بومبيو
ترامب و بومبيو
الثلاثاء، 15-09-2020 11:23 ص متابعات- أمينة عبد العال
تشهد الخارجية الأمريكية فضيحة جديدة بمشاركة سوزان بومبيو زوجة الوزير مايك بومبيو .
و يوجد تقليد لدي الأمريكيين بتوقيع و إرسال بطاقات عيد الميلاد إلي كل الأقارب و الأصدقاء و يتم توقيعها مسبقا وتقع مسئولية هذا الأمر علي عاتق المرأة حتى و إن كانت عائلات السياسيين و كبار المسئولين.
ولم تتمكن سوزان بومبيو من تنفيذ هذه المهمة بمفردها العام الماضي فطلبت المساعدة من بعض موظفي الوزارة ، وكتبت إلي توني بورتر مساعد زوجها :" اكتشفت أنك لن تكون في المكتب الأسبوع المقبل احتاج إلي إرسال بعض بطاقات عيد الميلاد هل يمكن لأي شخص مساعدتي ".
ونقل بورتر الطلب إلي السكرتير التنفيذي للوزارة و إلي موظف آخر اللذان ساعدا زوجة بومبيو في النهاية .
وتم استخدام هذه المراسلة ضمن التحقيق في القضية المرفوعة ضد وزير الخارجية بخصوص الإساءة المحتملة لاستخدام المنصب الوظيفي و أصبحت بمثابة الوثيقة الأولي التي تثبت واقعة استخدام موظفي القسم لأغراض شخصية .

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