فضيحة جديدة لـ بومبيو.. زوجته استخدمت الموظفين لأغراض خاصة

الثلاثاء، 15-09-2020
11:23 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تشهد الخارجية
الأمريكية فضيحة جديدة بمشاركة سوزان بومبيو
زوجة الوزير مايك بومبيو
.
و يوجد تقليد لدي
الأمريكيين بتوقيع و إرسال بطاقات عيد الميلاد
إلي كل الأقارب و الأصدقاء و يتم
توقيعها مسبقا وتقع مسئولية هذا الأمر علي عاتق المرأة حتى و إن كانت عائلات
السياسيين و كبار المسئولين.
ولم تتمكن سوزان
بومبيو
من تنفيذ هذه المهمة بمفردها العام الماضي فطلبت المساعدة من بعض موظفي
الوزارة ، وكتبت إلي توني بورتر مساعد زوجها :" اكتشفت أنك لن تكون في المكتب
الأسبوع المقبل احتاج إلي إرسال بعض بطاقات عيد الميلاد
هل يمكن لأي شخص مساعدتي
".
ونقل بورتر الطلب إلي
السكرتير التنفيذي للوزارة و إلي موظف آخر اللذان ساعدا زوجة بومبيو
في النهاية .
وتم استخدام هذه
المراسلة ضمن التحقيق في القضية المرفوعة ضد وزير الخارجية
بخصوص الإساءة المحتملة
لاستخدام المنصب الوظيفي و أصبحت بمثابة الوثيقة الأولي التي تثبت واقعة استخدام
موظفي القسم لأغراض شخصية .