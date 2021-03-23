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فضيحة تهز البرلمان الأسترالي

البرلمان الأسترالي
البرلمان الأسترالي
 
الثلاثاء، 23-03-2021 10:31 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية الأسترالية صور و أشرطة فيديو لموظفين في الحكومة يقومون بأعمال جنسية في البرلمان .

و أعتبر المراقبون أن ما حدث يزيد من ضعف السلطة التنفيذية التي تتعرض للانتقاد بسبب التمييز الجنسي المنتشر في صفوف الطبقة السياسية ، حسبما نشرت " فرانس برس " .

في سياق متصل ندد رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون بهذه التصرفات معتبرا أنها مخزية .

جدير بالذكر أن الصور ومقاطع الفيديو تم مشاركتها علي مجموعات دردشة بين موظفين في الحكومة المحافظة قبل أن يسربها شخص إلي الصحافة و التي قامت بنشرها صحيفة " ذي أستراليان " و محطة " تشانل 10 " .
 

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