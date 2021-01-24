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فضيحة تطيح برئيس أركان الجيش في إسبانيا

رئيس أركان الجيش الإسباني الجنرال ميجيل أنخيل فيلارويا
رئيس أركان الجيش الإسباني الجنرال ميجيل أنخيل فيلارويا
 
الأحد، 24-01-2021 09:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
قدم الجنرال ميجيل أنخيل فيلارويا، رئيس أركان الجيش الإسباني استقالته مساء أمس بعد أن تم اتهامه بتجاهل البروتوكول لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد _19 .
وجاء في بيان هيئة الأركان أن هذه الخطوة للحفاظ علي صورة القوات المسلحة ، لافتة إلي أنه تلقي اللقاح دون أن يكون من الفئات التي لها أولوية لتلقيه ، حيث أن السلطات في إسبانيا تقوم حاليا بتطعيم أكثر من مليون جرعة بالدرجة الأولي للعاملين في القطاع الخاص و المقيمين في دور الرعاية ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
علي الجانب الآخر أكد الجنرال فيلارويا في القوات الجوية والبالغ من العمر 63 عام ، أنه لم تكن لديه نية علي الاستفادة من امتيازات غير مبررة .
 

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