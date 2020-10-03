فريق طبي لن تتوقعه يعالج ترامب .. تعرف عليه

السبت، 03-10-2020
09:29 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تناولت بعض التقارير الصحفية الفريق الطبي
ب الذي يتابع ويراقب الوضع الصحي
للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، والذي أعلن أمس عن إصابته بفيروس "
كورونا
" المستجد .
ويتكون الفريق الطبي
من 3 أطباء رئيسين تولوا مهمة الاهتمام بصحة الرئيس
لسنوات، وهم الطبيب شون كونلي، والطبيب
روني جاكسون والطبيب هارولد بورنشتاين .
شون كونلي
يعتبر كونلي الطبيب الرسمي لترامب
منذ 205 وكان بعيدا عن الأضواء حتى أعلن في مايو الماضي موافقته علي تناول الرئيس
الأمريكي عقارعقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا لمنع خطر
كوفيد_19 .
وتدرب كونلي كطبيب جراح قبل أن يعمل طبيب طوارئ مع قوة المساعدة الأمنية
الدولية والتي يقودها حلف الناتو في أفغانستان
منذ 2014 ، وترأس قسم الإصابات في
مركز الناتو والمخصص للإصابات الناجمة عن الأعمال القتالية في جنوب أفغانستان
وقد نال فريقه الثناء علي
أعمال إنقاذ قاموا بها لجنود أصيبوا بعبوات ناسفة ، كما عمل كمدير أبحاث في قسم طب
الطوارئ التابع للبحرية الأمريكية في بورتسموث .
روني جاكسون
بدأ مسيرته في البحرية الأمريكية وتخصص في طب الإصابات وكان جزء من فريق
الغوص يحثا عن الذخائر المتفجرة في إيطاليا ، كما تدرب في طب الطوارئ و خدم في حرب
العراق قبل أن ينتقل إلي البيت الأبيض عام 2006 وكان يعتني بكبار الموظفين في عهد
جورج دبليو بوش وباراك أوباما .
وعين طبيب للرئيس أوباما عام 2003 وتصدر عناوين الصحف في 2017 بعدما عالج
فتاة تعرضت للعض من أحد كلاب الرئيس آنذاك ، وظل طبيب في عهد ترامب
حيث حاول عدة
مرات إقناع الرئيس بتحسين نظامه الغذائي و ممارسة المزيد من التمارين الرياضية ، و
قال في 2018 في تصريحات صحفية أن الرئيس يمتع بصحة جيدة و أن صحة قلبه ممتازة ،
ويسعي حاليا للفوز بعضوية الكونجرس عن الحزب الجمهوري .
هارولد بورنشتاين
هو الطبيب الشخص لترامب
علي مدار 37 عام وهو أخصائي بأمراض الجهاز الهضمي و
اشتهر بتوقيعه لخطاب يثبت أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة بعد طرح أسئلة تتعلق بذلك
خلال الحملة الانتخابية عام 2016 ، مؤكدا أن ترامب
سيكون أكثر شخص يتمتع بصحة جيدة
تم انتخابه رئيس للولايات المتحدة.
ولكنه في 2019 أطلق تصريحات صادمة حينما قال أن ترامب
هو من أملي عليه هذا
الخطاب متهما كيث شيلر الحارس الشخصي السابق لترامب
بأنه هاجم مكتبه أثناء استرداد
سجلات ترامب
الطبية لعد انتخابه كرئيس.