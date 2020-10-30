فرنسا تكشف تورط قطر في العمليات الإرهابية الأخيرة

الجمعة، 30-10-2020
12:57 م
متابعات- أمينة عبد العال
بالتزامن مع العمليات
الإرهابية التي تتعرض لها فرنسا
حاليا ، عاد دور قطر
للظهور مرة أخري خاصة بعد عزم
السلطات الفرنسية وتصريحاتها عن عزمها للتصدي للجماعات الإسلامية .
وكان كتاب "
أوراق قطر
" الذي صدر عم 2019 للصحفيين الاستقصائيين ،جورج مالبرونو و كريستيان
شيسنو ، قد رسم صورة مفصلة عن دعم قطر
لتنظيمات وجمعيات متشددة في فرنسا
و أوربا
سواء تحت غطاء العمل الخيري أو إقامة دور العبادة والمراكز الإسلامية ، مؤكدين أن
الدوحة أغدقت أموال طائلة علي جمعيات الأخوان التي تتحمل مسئولية دفع أفراد
الجالية نحو التطرف ، حسبما نشرت " الوطن " .
و استند الكتاب إلي
140 وثيقة جري نشرها لأول مرة ، لافتا إلي أن قطر
قدمت ما يقارب من 80 مليون دولار
إلي جماعات مرتبطة بتنظيم الإخوان .
جدير بالذكر أن فرنسا
تعرضت الأيام الماضية للعديد من الهجمات الإرهابية أخرها في مدينة نيس جنوب البلاد
حيث قتل 3 أشخاص علي يد شاب من تونس منفذا عمليته بسكين ، كما تعرضت لحادث نحر
لأستاذ التاريخ الفرنسي علي يد شاب شيشاني بعد عرضه لرسوم وصفت بالمسيئة للنبي
محمد صلي الله عليه وسلم .