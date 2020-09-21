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فرنسا تفرض قيودًا قاسية على ليون بسبب كورونا

فيروس كورونا
كورونا
الإثنين، 21-09-2020 09:33 م أحمد سالم
أعلنت السلطات الفرنسية، تشديد القيود على الحياة العامة في مدينة ليون، بدءا من غد الثلاثاء، لاحتواء الانتشار المتزايد لوباء كورونا.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، يأتي القرار الجديد في ظل الارتفاع المتسارع لعدد الإصابات بفيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين المحتاجين للعلاج المركّز في المستشفيات، حسب السلطات المحلية في ليون، مما يثير مخاوف من تطور الوضع إلى حالة عجز عن استيعاب المرضى وانهيار النظام الصحي.

وذكرت السلطات، أن من بين التدابير الجديدة، منع التجمعات التي يفوق عددها 1000 شخص، بعدما كان العدد المسموح به 5 آلاف، كما تم حظر بيع واستهلاك المشروبات الكحولية ابتداء من الثامنة مساء حتى الصباح، وإلغاء معرض ليون الذي كان مقررا افتتاحه من يوم 8 إلى يوم 12 أكتوبر المقبل.

وسجلت فرنسا، 53 حالة وفاة و5298 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد حتى الآن 458061 حالة.

فيما ارتفع عدد الوفيات الناجم عن الفيروس إلى 31338 بعد تسجيل 53 حالة وفاة جديدة

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