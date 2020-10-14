فرنسا تعلن إغلاق 12 دور عبادة بينهم مسجد لهذه الأسباب

أعلن وزير الداخلية الفرنسية ، جيرالد درمنان ، أن هناك 21 دور من العبادة التي تشجع علي التطرف أغلقت في سبتمبر منها مسجد غير معلن ومدرسة خاصة ومركز ثقافي و 5 محلات ، مضيفا أنه تم إغلاق 73 مكان يشتبه في انتهاجها التطرف في فرنسا منذ مطلع العام.

وأشار إلي أن هناك 231 شخص يقيمون بصورة غير قانونية في فرنسا ويجب طردهم وهم ملاحقون للاشتباه بتطرفهم ، كاشفا عن أن بينهم 180 شخص في السجن حاليا .

وأضاف في تصريحات صحفية نشرتها " سبوتنيك " أن هؤلاء مدرجون علي لائحة المهاجرين السريين الـ851 في الملف الخاص بالوقاية من التطرف لأهداف إرهابية ، لافتا إلي أنه تم طرد 428 أجنبي كانوا يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني ويلاحقون بشبهة التطرف .



Lutte contre l’islamisme radical :

Au mois de septembre, 12 lieux de radicalisation ont été fermés (commerces, écoles hors contrats, lieux de culte...)

Soit 73 lieux fermés depuis le début de l’année. pic.twitter.com/AV96VcduWs — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 13, 2020