فرنسا تشتعل بنشر صور جديدة تمثل النبي

الثلاثاء، 20-10-2020
11:20 ص
متابعات- أمينة عبد العال
اعتقلت السلطات في مدينة تولوز 3 ناشطات بعد لصقهن رسوم كاريكاتورية تمثل
النبي صلي الله عليه وسلم علي جدران شوارع المدينة الواقعة في جنوب غرب فرنسا
.
وكانت الفتيات يحملن دلو ملئ بالغراء و فرشاة ومئات الأوراق المطبوع عليها
نفس الرسم الكاريكاتوري و كان يلصقن بسرعة رافضات الحديث مع المارة ، إلا أن جاءت
الشرطة وألقت القبض عيهن بتهمة لصق منشورات بدون ترخيص في أماكن أثرية .
و عقبت الفتيات علي تصرفهن بأنهن أردن أن يمارسن حقهن في التجديف ـ يأتي
ذلك بعد مرور عدة أيام علي ذبح مدرس التاريخ الفرنسي لعرضه رسوم مشابهة علي
تلاميذه .
جدير بالذكر أنه مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي البالغ من العمر 47 عام
قطع رأسه علي يد لاجئ روسي من أصل شيشاني يبلغ من العمر 18 عام .