الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
توقيت مصر 12:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صادم..أقتحام 82 مستوطناً يهودياً المسجد الأقصى

شاهد.. أخر ظهور لـ " آل الشيخ " في نيويورك

سيعود من جديد .. البيئة تزف خبر سار

انتظروها الشهر المقبل .. مفاجأة سارة من وزير التعليم لطلاب الثانوية

جريمة نهر دجلة تتصدر مواقع التواصل بسبب قساوة الأم

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

صدمة لجماهير الأهلي قبل إياب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد

فرنسا تشتعل بنشر صور جديدة تمثل النبي

وزير المالية : "لما قولت للرئيس علي المبلغ قالي اضربه في اتنين "

"الأمير النائم" يستجيب وسيعود للحياة بعد 15 عاماً

فرنسا تشتعل بنشر صور جديدة تمثل النبي

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
 
الثلاثاء، 20-10-2020 11:20 ص متابعات- أمينة عبد العال
اعتقلت السلطات في مدينة تولوز 3 ناشطات بعد لصقهن رسوم كاريكاتورية تمثل النبي صلي الله عليه وسلم علي جدران شوارع المدينة الواقعة في جنوب غرب فرنسا .
وكانت الفتيات يحملن دلو ملئ بالغراء و فرشاة ومئات الأوراق المطبوع عليها نفس الرسم الكاريكاتوري و كان يلصقن بسرعة رافضات الحديث مع المارة ،  إلا أن جاءت الشرطة وألقت القبض عيهن بتهمة لصق منشورات بدون ترخيص في أماكن أثرية .
و عقبت الفتيات علي تصرفهن بأنهن أردن أن يمارسن حقهن في التجديف ـ يأتي ذلك بعد مرور عدة أيام علي ذبح مدرس التاريخ الفرنسي لعرضه رسوم مشابهة علي تلاميذه .
جدير بالذكر أنه مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي البالغ من العمر 47 عام قطع رأسه علي يد لاجئ روسي من أصل شيشاني يبلغ من العمر 18 عام .
 

إقرأ ايضا

تركي آل الشيخ

شاهد.. أخر ظهور لـ " آل الشيخ " في نيويورك

حمدوك

السودان تتوقع الإعفاء من ديون بقيمة 60 مليار دولار

ارشيفية

وزارة البيئة تدفع غرامة 460 مليون جنيه لأصحاب عقار لهذا السبب

أخبار متعلقة

الرئيس الفرنسي

إجراءات غير متوقعة من الرئيس الفرنسي ردا علي هجمة باريس

ارشيفية

إجراءات جديدة للمملكة لعودة العمرة

السعودية

صفقة للمملكة.. أول سفينة حربية فرنسية في السعودية

ارشيفية

معلومات صادمة يعلنها القضاء الفرنسي عن منفذ هجوم باريس

ارشيفية

فرنسا تعلن إغلاق 12 دور عبادة بينهم مسجد لهذه الأسباب

فيروس كورونا

قرارات صارمة من ماكرون للحد من انتشار كورونا بفرنسا