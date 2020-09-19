فرنسا تدافع عن حزب الله : لا يوجد دليل ملموس

السبت، 19-09-2020
09:25 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنه لا يوجد دليل يدل على أن الجناح المسلح
لجماعة حزب الله
اللبنانية يخزن مواد كيميائية لصنع متفجرات في فرنسا
.
جاء ذلك بعد تصريحات منسق وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب علي
الإنترنت ناثان سيلز، بأن حزب الله
أقامت مخابئ في أوروبا منذ عام 2012 لتخزين
نترات الأمونيوم
وهربتها من بلجيكا إلي فرنسا
واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا .
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنيبس فون دير مول للصحفيين
ردا علي سيلز: "علي حد علمنا لا يوجد شيء ملموس يؤكد مثل هذا الزعم في فرنسا
" .