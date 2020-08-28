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فرنسا تتحدى تركيا

ماكرون
ماكرون
 
الجمعة، 28-08-2020 10:04 م الطيب حسين
خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بتصريحات حادة تجاه  تركيا.

وصرح "ماكرون" بأنه اتخذ "موقفا صارما" في ما يتعلق بأعمال تركيا في شرق المتوسط بوضع "خطوط حمراء" أمامها، معتبرا أن أنقرة "لا تحترم سوى الأفعال".

وقال : "عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال. يمكنني أن أبلغكم بأن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك".

وأضاف أن "ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهما، وإنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر".

وجدير بالذكر أن حدة التوتر بين فرنسا وتركيا تصاعدت في الأشهر القليلة الماضية مع دعم باريس لليونان في شرق المتوسط، إضافة إلى موقف باريس من الدور التركي في ليبيا.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يستعد لفرض عقوبات على تركيا ردا عل أعمالها في المنطقة، وأن العقوبات قد تناقش خلال القمة المقبلة للاتحاد في 24 سبتمبر القادم.

 

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