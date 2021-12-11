فجر السعيد لـ إخوان الكويت: «ما يهدالي بال إلا لما أنتف ريشكم واحد واحد»

السبت، 11-12-2021
09:35 ص
فتحت الإعلامية الكويت
ية فجر السعيد
،النار على إخوان الكويت
، خلال برنامجها "هنا الكويت
" ، بسبب تغريداتهم التي اعتبرتها مٌسيئة للكويت
.
وقالت فجر :" إخوان الكويت
إذا الله أعطاني عُمر وصحة
، ما يهدالي بال إلا لما أنتف ريشكم واحد واحد" .
وتابعت :"مثل ما خلينا خالد السلطان يسولف عن التيوس
إن شاء الله كلكم راح أخليكم تسولفون على التيوس والخرفان وكيف تربون الماشية ، سالفة
ما تصير أمسكم واحد واحد أنتف ريشكم ،أخلي تغريداتكم عن كيف تحط القسط الهندي والأكل
للتيس وتنوعون عادي ، ممكن تقولون دجاجة واحد ثاني يقول بقر ، لكن لا تبتعدون عن حديقة
الحيوان اللي بدشون فيها" .