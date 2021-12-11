السبت 11 ديسمبر 2021
توقيت مصر 11:40 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تطالب فرنسا بتعويض مواطنها خالد العتيبي

منتخب قطر يهزم نظيره الإماراتي بنتيجة تاريخية (شاهد الأهداف)

أفضل 7 شركات طيران عالمية بينهم 3 خليجية

صادم.. ابنة فنان شهير تعلن «مثليتها» بصورة عارية تمامًا رفقة صديقتها

رهف القنون تُهين العلم السعودي بإيحاءات مخلة

تشكيل منتخب مصر في مواجهة الأردن اليوم

شيرين تفجر مفاجآت صادمة: كنت متجوزة سرطان.. نمت على الكنبة 4 سنوات وبقيت بشحت

صديق سعاد حسني: ماتت مقتولة قبل عودتها لشرم الشيخ

الأرصاد: انخفاض دراجات الحرارة من الإثنين وسقوط أمطار

فجر السعيد لـ إخوان الكويت: «ما يهدالي بال إلا لما أنتف ريشكم واحد واحد»

ADS
 

فجر السعيد لـ إخوان الكويت: «ما يهدالي بال إلا لما أنتف ريشكم واحد واحد»

8752411-1366976762
فجر السعيد
Native
Teads
السبت، 11-12-2021 09:35 ص

فتحت الإعلامية الكويتية فجر السعيد ،النار على إخوان الكويت ، خلال برنامجها "هنا الكويت" ، بسبب تغريداتهم التي اعتبرتها مٌسيئة للكويت .
وقالت فجر :" إخوان الكويت إذا الله أعطاني عُمر وصحة ، ما يهدالي بال إلا لما أنتف ريشكم واحد واحد" .
وتابعت :"مثل ما خلينا خالد السلطان يسولف عن التيوس إن شاء الله كلكم راح أخليكم تسولفون على التيوس والخرفان وكيف تربون الماشية ، سالفة ما تصير أمسكم واحد واحد أنتف ريشكم ،أخلي تغريداتكم عن كيف تحط القسط الهندي والأكل للتيس وتنوعون عادي ، ممكن تقولون دجاجة واحد ثاني يقول بقر ، لكن لا تبتعدون عن حديقة الحيوان اللي بدشون فيها" .
 

إقرأ ايضا

download

السعودية تطالب فرنسا بتعويض مواطنها خالد العتيبي

164748

أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين والغاز لشهر ديمسبر

download

ثالث دولة خليجية يظهر بها «أوميكرون»

أخبار متعلقة

download

ثالث دولة خليجية يظهر بها «أوميكرون»

images

كاميرا مراقبة تفضح خليجي أثناء هتك عرض طفلة أجنبية عمرها 10 سنوات

corona-211021-kuwait

الكويت تتخذ قرارًا عاجلًا بعد ظهور«أوميكرون» في السعودية والإمارات

70fd629d-a768-446e-b73a-09b65f782d9f

الكويت تعلن عن إجراءات مشددة لمنع تسلل «أوميكرون»

217378_6_1627141334

شاهد..ضبط شحنة مخدرات مهربة للكويت بطريقة لا تخطر على بال: في بطون الأغنام