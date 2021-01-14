فجر السعيد تفجر مفاجأة عن صفوت الشريف بعد وفاته

الخميس، 14-01-2021
06:49 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد
أنها لطالما حاولت مقابلة وزير الإعلام السابق صفوت الشريف
لإجراء حوار معه قبل وفاته.
وقالت فجر في تغريدة عبر تويتر : وفاة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف
بعد إصابته بكورونا (معلومة غير دقيقة حيث توفي بعد إصابته بسرطان الدم) .. لاحول ولا قوّة الا بالله ... الله يرحمه برحمته الواسعه وخالص العزاء لأسرته الكريمه.. من أهم الشخصيات التي كنت أتمنى التقي فيه وأسمع كيف تعامل مع كل الظروف التي مر فيها عبر مشوار حياته الوظيفي .
وأضافت: ولكن للأسف رحل صفوت الشريف
ولم تتح لي الظروف أن التقيه بعد خروجه من منظومة القرار السياسي في الشقيقه مصر .