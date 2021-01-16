السبت 16 يناير 2021
توقيت مصر 10:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السبب الحقيقي لحذف " اليوتيوب " أغنية محمد منير " فينك يا حبيبي "

رئيس الفلبين يوجه رسالة قاسية للنساء

بشري سارة من المالية للعمالة الغير منتظمة

الجيش الإثيوبي يرد على السودان بشأن «الحرب الوشيكة»؟

في مثل هذا اليوم عام2014.. الأهلي يتعاقد مع أبوتريكة (تقرير)

شاهد.. انفجار هائل يهز لبنان

الولايات المتحدة تحذر من أكبر تهديد إرهابي في 2021

قرار عاجل من «واتساب» بعد مغادرته من قِبل الملايين

قرارات جديدة لـ" ترامب" في يوم رحيله عن البيت الأبيض

شاب يٌنزل فتاة من سيارتها بالقوة ويتهجم عليها في وضح النهار (فيديو)

ADS
 

فجر السعيد تحتفل بانتقال قوات إسرائيلية إلى قطر

فجر السعيد
فجر السعيد تحتفل بانتقال قوات إسرائيلية إلى قطر
 
السبت، 16-01-2021 08:37 ص المصريون
احتفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بقرار وزارة الدفاع الأمريكية بنقل اسرائيل من القيادة الأوروبية الأمريكية إلى القيادة المركزية (الموجودة ببعض دول الخليج مثل قطر والبحرين).

وقالت في تغريدة عبر تويتر: اللي ما يرضى بجزه .... يرضى بجزه وخروف.......وسلم لي على متطرفي الكويت من قومجيه وأخونچيه وتوابعهم ... ودوقي يامزيكاااااا.

, أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، إسرائيل إلى منطقة القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم"، المسئولة عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، وذلك بعد اتفاقيات السلام التي أبرمتها تل أبيب مع عدداً من الدول العربية خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم إدخال تعديلات على خطة القيادة الموحدة منها نقل إسرائيل من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية، وذلك بعد اتفاقيات السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب، ما وفر فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لتوحيد الشركاء الأساسيين في مواجهة الأخطار المشتركة في الشرق الأوسط.
 

إقرأ ايضا

رئيس الفلبين

رئيس الفلبين يوجه رسالة قاسية للنساء

thumbs_b_c_0b293f31a748383cd816d5c898eed967

الجيش الإثيوبي يرد على السودان بشأن «الحرب الوشيكة»؟

ارشيفية

الولايات المتحدة تحذر من أكبر تهديد إرهابي في 2021

أخبار متعلقة

صفوت الشريف

فجر السعيد تفجر مفاجأة عن صفوت الشريف بعد وفاته

الجزيرة

بعد المصالحة الخليجية .. مذيع الجزيرة يشيد بنجاحات الأمير محمد بن سلمان

تركي آل الشيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد المصالحة الخليجية: هذا سيظل موقفي دائما

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد: حماقة عسكرية كبرى قد تحدث في الخليج خلال الأيام المقبلة

الملك سلمان

الملك سلمان يزف بشرى سار لـ السعوديين: سنقوم بأمر غير مسبوق

ولي العهد يتلقى اللقاح

هذا أهم ما فعله السعوديون بعد تلقي ولي العهد لـ لقاح كورونا