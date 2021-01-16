فجر السعيد تحتفل بانتقال قوات إسرائيلية إلى قطر

السبت، 16-01-2021
08:37 ص
المصريون
احتفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد
بقرار وزارة الدفاع الأمريكية بنقل اسرائيل من القيادة الأوروبية الأمريكية إلى القيادة المركزية (الموجودة ببعض دول الخليج مثل قطر
والبحرين
).
وقالت في تغريدة عبر تويتر: اللي ما يرضى بجزه .... يرضى بجزه وخروف.......وسلم لي على متطرفي الكويت من قومجيه وأخونچيه وتوابعهم ... ودوقي يامزيكاااااا.
, أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، إسرائيل إلى منطقة القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم"، المسئولة عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، وذلك بعد اتفاقيات السلام التي أبرمتها تل أبيب مع عدداً من الدول العربية خلال الأشهر الأخيرة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم إدخال تعديلات على خطة القيادة الموحدة منها نقل إسرائيل من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية، وذلك بعد اتفاقيات السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب، ما وفر فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لتوحيد الشركاء الأساسيين في مواجهة الأخطار المشتركة في الشرق الأوسط.