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فتح أجواء الجزائر من أجل مواطن واحد

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الجزائر
الجمعة، 18-09-2020 06:20 م الطيب حسين
توفي الشاب الجزائري محمد زيات، صباح اليوم الجمعة، بعد تحقيق أمنيته في رؤية والدته، قادما من لندن على متن طائرة خاصة، بعد أن سمحت السلطات الجزائرية بدخولها البلاد كحالة استثنائية.


وحطت مساء الثلاثاء الماضي طائرة خاصة بمطار هواري بومدين قادمة من لندن، وكان على متنها زيات محمد، الذي يعاني من مرض السرطان.

وظهر الشاب محمد في فيديو لقي اهتماما واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلب فيه تحقيق أمنيته بالتواجد مع والدته بالجزائر بعدما اشتد عليه مرض السرطان.

وقامت الجالية الجزائرية في بريطانيا بالتضامن معه وجمع مبلغ مالي يكفي لنقله الى الجزائر عبر طائرة خاصة.


بدورها، ولأسباب إنسانية خالصة، فتحت السلطات الجزائرية الأجواء بشكل استثنائي لهذه الرحلة، إذ لا تزال الأجواء الجزائرية مغلقة منذ فبراير الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونشر جزائريون مقيمون في بريطانيا فيديوهات للحظات وداع محمد زيات وهو يُنقل إلى الطائرة الخاصة نحو الجزائر، وفي الجزائر استقبل الصحافيون الرحلة الخاصة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي.


وخلفت حادثة وفاة زيات حزنا عميقا على رواد التواصل الاجتماعي الجزائريين، بعدما شدت قصته أنظار الكثير من النشطاء الذين نعوا هذا الشاب الذي كان يعاني من ويلات مرض السرطان.
 

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