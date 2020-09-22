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فتاة كويتية تلقي نفسها من الطابق الثاني والسبب صادم

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انتحار
الثلاثاء، 22-09-2020 03:53 م محمد فضل- متابعات

ألقت شابة كويتية في العشرين من عمرها، بنفسها من الدور الثاني بمنزلها في الكويت، للهرب من عائلتها إثر احتجازها قسريًّا في غرفتها ؛ لأسباب غير معروفة ، الأمر الذي تسبب لها في إصابات خطيرة .
وكشفت مصادر تفاصيل الحادثة، التي تم الإعلان عنها بعد توجه رجال الأمن والإسعاف إلى منطقة سكن الفتاة وعائلتها، عقب ورود بلاغ إليهم يفيد بسقوط شابة من الدور الثاني للهرب من عائلتها ، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية .
وعند مباشرة رجال الأمن والإسعاف مهامهم لنقل الفتاة إلى سيارة الإسعاف، حاول بعض أقارب الفتاة عرقلة نقلها رغم الإصابات الخطيرة التي لحقت بها؛ إلا أن محاولتهم باءت بالفشل حيث تم نقل الفتاة إلى المستشفى.
وقالت المصادر : تَبَيّن أن الفتاة مصابة بنزيف في الرأس وكسر في الحوض والقدم اليمنى وكدمات متفرقة، وأكدت تعرضها للاحتجاز القسري.
وأضافت : تم إيداع الفتاة العناية المركزة تحت الحراسة، وسيتم فتح تحقيق موسع مع عائلة الفتاة لمعرفة أسباب إلقائها نفسها، واحتجازها، ومحاولة بعض أقاربها عرقلة نقلها للمستشفى.

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