غلق 23 مسجد في 7 مناطق بالمملكة

الأربعاء، 21-04-2021
10:46 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الشئون
الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية أنها أغلقت أمس 8 رمضان
23 مسجد مؤقت في 7 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بفيروس " كورونا
" المستجد
بين صفوف المصلين .
و يصل إجمالي ما تم
إغلاقه من مساجد
خلال 72 يوم إلي 700 مسجد ، كما تم إعادة فتح 644 مسجد بعد الانتهاء
من التعقيم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حسب البيان الذي أصدرته
الوزارة وتداولته الصحافة المحلية .
وأشارت الوزارة إلي
أن المساجد
التي تم إغلاقها هي : 11 مسجداً بمنطقة الرياض، رصدت 11 حالة إصابة بها,
وستة مساجد
بمنطقة القصيم، ورصد ست حالات, ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ورُصدت حالتا
إصابة بها , ومسجد في كل من مناطق ( عسير و الباحة و الجوف و جازان) بمعدل إصابة لكل
مسجد.
ولفتت الوزارة إلي أن
المساجد
التي تم إعادة فتحها هي 16 مسجد ,
عشرة منها بمنطقة الرياض, واثنين بمنطقة جازان, ومسجد في كل من مناطق (الباحة و الجوف
و عسير و الحدود الشمالية) وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.