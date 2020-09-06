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غضب في المملكة.. مدير شركة سعودية يطلب «سكرتيرة متحررة»

saudi-arabia
سعوديات
 
الأحد، 06-09-2020 03:57 م محمد فضل

قالت هيئة العناية بالعملاء التابعة لوزارة الموارد البشرية في السعودية، إنها تحقق في شكوى ضد مدير شركة يواجه اتهامات باستغلال منصبه، بعد أن سعى لتوظيف سكرتيرة "متحررة وبلا قيود".
وتداول مدونون سعوديون على نطاق واسع محادثة على "واتس أب"، تسأل فيها امرأة عن وظيفة سكرتيرة معروضة، قبل أن يرد من يفترض أنه مدير في الشركة، بالطلب من السائلة أن تكون "متحررة جدا" وغير مرتدية النقاب حتى يتم قبولها.
وأوضحت الهيئة في ردها على شكاوى بهذا الصدد وصلتها عبر "تويتر" بأنه "تم التصعيد للإدارة المعنية للتحقق واتخاذ اللازم".

وأثارت صور المحادثة المفترضة ردود فعل غاضبة بين المغردين السعوديين، وسط مطالب بمحاسبة المدير.

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