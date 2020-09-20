غضب عارم في السعودية بسبب فيديو مخل لامرأة مع طفل

الأحد، 20-09-2020
03:08 م
محمد فضل
حالة من الغضب سادت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية
، بعد تداول
فيديو صادم لامرأة
تتحرش
بطفل
وتجعله يعاشرها بطريقة الأفلام المخل
ة.
ويظهر في المقطع الذي انتشر بشكل واسع في السعودية
. مشاهد خادشة للحياء
لامرأة
لا يظهر وجهها ولا وجه الطفل
، الذي وضعته عند منطقة حساسة من جسدها.
وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين، ودعوات لمعاقبة
المتحرش
ة.
و فتحت السلطات السعودية
المختصة، تحقيقا في حادثة تحرش
فريدة تورطت فيها،
فيما يبدو. امرأة
مع طفل
صغير، بشكل غير معهود على حوادث التحرش
التي تشهدها
البلاد، ويكون المتحرش
ون فيها ذكورا.
وقال مركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع ”تويتر“، إنه رصد مقطع فيديو يرتبط
باتهامات لامرأة
بالتحرش
بطفل
، بعد أن تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل
الاجتماعي.
وأوضح القائمون على المركز الحكومي. أنه ”إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع
التواصل الاجتماعي حول طفل
تعرض للتحرش
من قبل امرأة
. نوضح بأنه تم رصد الحالة في
مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات
الاختصاص“.
من جانبها أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية
،
أنه تم التوصل للمرأة التي تحرش
ت بطفل
، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات
بحقها ، بحسب “عكاظ” .
وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد أعلن أمس السبت عن رصد تعرض طفل
للتحرش
من قبل إمرأة بعد تداول مقطع فيديو للحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المركز حينها، أنه يجري اتخاذ اللازم حيال الواقعة بالتنسيق مع
الجهات ذات الاختصاص.