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"غسلت شرفي".. امرأة تقتل شقيق زوجها في نهار رمضان لسبب صادم(صور)

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"غسلت شرفي".. امرأة تقتل شقيق زوجها في نهار رمضان لسبب صادم(صور)

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المتهمة
Native
Teads
الأربعاء، 12-04-2023 09:45 ص

 

في واقعة صادمة، ارتكبت سيدة تركية جريمة قتل كارثية في نهار رمضان، وسط عدد كبير من الأشخاص، وبعدها سلمت نفسها للشرطة.

 

قتلت السيدة شقيق زوجها، عن طريق الاصطدام بسيارته، ولم تكتفي بذلك فقط، بل أطلقت النار عليه من مسافة قريبة جدا للتأكد من قتله، في وسط شوارع مدينة “أورفة” بتركيا، حسب ما نقلته وسائل محلية.

 

كما نقل بعض المحققين لبعض المصادر المحلية، أن السيدة والقتيل كانت تربطهم علاقة غير شرعية، وكانت قد انتهت منها، ولكن شقيق زوجها هددها بفضح السر إذا لم تستمر معه، ودفعها ذلك إلى الانتقام منه بطريقة وحشية، وكانت تردد " غسلت شرفي".


 

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