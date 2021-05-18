غرق 57 شخصًا في تحطم مركب هجرة غير شرعية قُبالة تونس

الثلاثاء، 18-05-2021
04:00 م
تحطم مركب
على متنه 90 مهاجرا غير شرعي، أمس الاثنين، وغرق
في مياه البحر
قبالة السواحل التونس
ية، بين جرجيس وصفاقس، ما أدى الى وفاة 57 شخصا ونجاة 33
آخرين حسب موقع روسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الدفاع التونس
ية اليوم الثلاثاء فقدان أكثر من 50 شخصًا إثر
غرق مركب
يقل نحو تسعين مهاجرا غير شرعيين انطلق من السواحل الليبية، وأنقذ ثلاثين
منهم.
وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري أنه وفقا للمعطيات
الأولية، فإن حادث الغرق
وقع قرب من حقل مسكار لاستخراج النفط قبالة سواحل مدينة
جرجيس جنوب البلاد، حسب وكالة «فرانس برس».