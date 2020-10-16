غرق سفينة تجارية إيرانية بعد تعرضها لحريق في الخليج

الجمعة، 16-10-2020
12:30 م
وكالات - الدويني فولي
قالت السلطات الإيران
ية، اليوم الجمعة، إن سفينة تجارية
تعرضت للغرق
، حين كانت ستغادر من مدينة تنغستان التابعة لمحافظة بوشهر المطلة على الخليج
، متجهة إلى مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الحكومية، عن حاكم مدينة تنغستان عبدالحسين رفيعي بور، قوله إن ”السفينة اشتعلت فيها النيران، وأدى ذلك إلى غرق
ها في البحر، ما أسفر عن مصرع أحد أفراد طاقمها، بينما تم إنقاذ أربعة“.
وأوضح رفيعي بور أن ”النيران اشتعلت بالسفينة التجارية الإيران
ية في ميناء بوالخير بمدينة تنغستان، وغرق
ت في البحر نتيجة هذا الحادث.. السلطات تحقق في الحادث“.
ولم يشر المسؤول الإيران
ي إلى طراز السفينة التجارية، المنكوبة، ولا نوع البضائع التي كانت على متنها.